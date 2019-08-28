СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-28T08:58:47+03:00

В Омской области третий день ищут пенсионерку, уехавшую на велосипеде Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Пожилая омичка Зинаида Хорт ушла из дома еще 25 августа. Она проживает в поселке Тюкалинский и в тот день гостила у своего сына. 68-летняя женщина уехала от сына на велосипеде «Урал», однако домой она так и не добралась.

- Приметы: возраст 68 лет, рост 158-160 см, плотного телосложения, лицо европейского типа, волосы короткие светло-русые с сединой, глаза голубые. Была одета в голубой халат и красную куртку, - сообщили в полиции.

Сейчас женщину, пропавшую три дня назад, ищут около 100 человек. Они обследуют дороги и лесополосы. Всех, кто знает что-либо о местонахождении омички или видел ее, просят позвонить по телефонам полиции: 79-32-90 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU