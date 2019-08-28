2019-08-28T08:58:47+03:00
Общество

В Омской области третий день ищут пенсионерку, уехавшую на велосипеде

Ее ищут в лесах и вдоль дорог
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области третий день ищут пенсионерку, уехавшую на велосипедеВ Омской области третий день ищут пенсионерку, уехавшую на велосипедеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Пожилая омичка Зинаида Хорт ушла из дома еще 25 августа. Она проживает в поселке Тюкалинский и в тот день гостила у своего сына. 68-летняя женщина уехала от сына на велосипеде «Урал», однако домой она так и не добралась.

- Приметы: возраст 68 лет, рост 158-160 см, плотного телосложения, лицо европейского типа, волосы короткие светло-русые с сединой, глаза голубые. Была одета в голубой халат и красную куртку, - сообщили в полиции.

Сейчас женщину, пропавшую три дня назад, ищут около 100 человек. Они обследуют дороги и лесополосы. Всех, кто знает что-либо о местонахождении омички или видел ее, просят позвонить по телефонам полиции: 79-32-90 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске отремонтировали статую Городового
Омичей предупредили об ухудшении погоды
Омичка, бросившая двоих малышей в запертой квартире: «Не было денег на обратную дорогу»
Детская энергия – в безопасности!
Включайся в осень - Адаптация! - 12%
Омский ГАУ с радостью информирует о получении грантовой поддержки Европейской комиссии в результате совместной заявки с Эстонским университетом
Хрупкий мир
Фрукты не пропустили через границу
Московский журналист: «Строить арену на 12 тысяч в Омске безрассудно»
Сибирские энергетики «зажгут» всероссийский фестиваль энергосбережения творческими мероприятиями
Омича, закопавшего труп знакомого рядом с домом, сдали соседи
Боб Хартли не исключает возможности ухода из «Авангарда»
В Омске проверят перевозчика, маршрутка которого столкнулась с автобусом на трассе
Сушинский: Легионерам придется побороться за место в «Авангарде»
На презентации омского «Авангарда» не выступила обещанная группа «Пицца»
Мэрия Омска: звезду «Слава героям» уберут – она не вписывается в новый облик бульвара Победы
В Омске на любителя пьяных вечеринок на машине во дворе завели уголовное дело
В Омске на весь день перекроют полосы на Масленникова
К учебе готовы?
Предупрежден значит вооружен
Tele2 предлагает омичам убедиться в качестве связи
Омич стал чемпионом мира по рукопашному бою среди юниоров
Омского перевозчика, автобус которого начал разваливаться на ходу, проверят
Омича, виновного в изнасиловании, нашли спустя 5 лет по ДНК