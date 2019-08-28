Омича, закопавшего труп знакомого рядом с домом, сдали соседи

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-28T08:28:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Жестокое убийство произошло в Кировском округе Омска. 23-летний омич выпивал со своими знакомыми в квартире дома по улице Пацаева. Во время застолья омич поссорился с одним из знакомых. Омич набросился на мужчину с кулаками и нанес ему несколько смертельных ударов по голове. Мужчина скончался на месте происшествия, но омич не попытался спасти ему жизнь – он отнес тело в сарай и продолжил застолье.

Через несколько дней он решил закопать тело вблизи дома, в этом ему помогли его соседи, которые через несколько дней и сдали омича полицейским. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, свою вину в преступлении мужчина признал полностью.

Сейчас уголовное дело по статье «Убийство» передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU