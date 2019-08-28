Боб Хартли не исключает возможности ухода из «Авангарда»
Главный тренер довольно туманно ответил, что есть хоккей, а есть бизнес
Фото: hawk.ru
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«Авангард» может лишиться одного из своих самых успешных за последнее время наставником. Во время пресс-конференции у Боба Хартли спросили не случится ли так, что он уйдет из клуба весной, по окончании предстоящего сезона.
Канадский специалист не стал этого опровергать, уклончиво ответив, что есть хоккей, а есть бизнес.
– Я не веду переговоры через СМИ. Как только будет ясность, вы об этом узнаете, – отрезал Боб Хартли.
ИСТОЧНИК KP.RU