2019-08-28T08:02:56+03:00
Общество

В Омске проверят перевозчика, маршрутка которого столкнулась с автобусом на трассе

6 человек тогда попали в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске проверят перевозчика, маршрутка которого столкнулась с автобусом на трассеВ Омске проверят перевозчика, маршрутка которого столкнулась с автобусом на трассеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась на минувших выходных. На трассе в Кормиловском районе маршрутка с пассажирами врезалась в автобус. Все произошло на 52 километре трассы Омск-Калачинск. Маршрутка с 7 пассажирами ехала из Калачинска в Омск, а автобус с 8 пассажирами ехал из Оконешниково в Омск.

Известно, что автобус притормозил перед пешеходным переходом, а водитель маршрутки не заметил этого и врезался в автобус сзади. 7 человек в аварии получили черепно-мозговые травмы и рваные раны, 6 человек увезли в больницу. Все из них в основном находились в больнице. Теперь перевозчика, допустившего аварию, проверят.

- В ходе проведения проверки будет дана оценка соблюдения организатором перевозок, транспортное средство которого стало инициатором аварии, всей совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, - рассказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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