Сушинский: Легионерам придется побороться за место в «Авангарде»
Накануне «Авангард» представил омичам новый состав команды.
Как рассказал президент клуба Максим Сушинский, к имеющимся четверым легионерам уже по ходу сезона планируют добавить еще двоих иностранцев.
– Думаю, у нас в команде будет 6 легионеров, чтобы между ними была конкуренция, как и в прошлом сезоне. Вакансии легионеров будут закрыты. А вот новых российских хоккеистов в команде больше не будет, – сказал Сушинский во время пресс-конференции.
Также президент «Авангарда» отметил, что в ближайшее время никаких изменений в команде ни будет. Состав полностью сформирован.
Пресс-конференция Максима Сушинского и Боба Хартли.Президент Авангарда Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли проведут в Омске пресс-конференцию перед стартом сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU