2019-08-28T07:58:00+03:00
Спорт

Сушинский: Легионерам придется побороться за место в «Авангарде»

Двоих иностранцев планируют купить уже во время сезона [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
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Накануне «Авангард» представил омичам новый состав команды.

Как рассказал президент клуба Максим Сушинский, к имеющимся четверым легионерам уже по ходу сезона планируют добавить еще двоих иностранцев.

– Думаю, у нас в команде будет 6 легионеров, чтобы между ними была конкуренция, как и в прошлом сезоне. Вакансии легионеров будут закрыты. А вот новых российских хоккеистов в команде больше не будет, – сказал Сушинский во время пресс-конференции.

Также президент «Авангарда» отметил, что в ближайшее время никаких изменений в команде ни будет. Состав полностью сформирован.

Пресс-конференция Максима Сушинского и Боба Хартли.Президент Авангарда Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли проведут в Омске пресс-конференцию перед стартом сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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