2019-08-28T07:01:53+03:00
Общество

На презентации омского «Авангарда» не выступила обещанная группа «Пицца»

Самолет музыкантов задержали в Израиле
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Накануне вечером прошла презентация хоккейной команды «Авангард» в Омске перед сезоом КХЛ 2019-2020. Омичи смогли получить автографы у любимых хоккеистов, поучаствовать в различных конкурсах, а также послушать выступления местных групп. Мероприятие проходило в «Омской крепости» и для этого даже перекрыли часть улицы Партизанская, чтобы омичи смогли гулять и принимать участие в различных интерактивных площадках.

На сцене в качестве кульминации праздника должна была выступить популярная российская группа «Пицца». Однако в запланированное выступление вмешались непредвиденные обстоятельства – группа выступала в Израиле, где их самолет задержали сотрудники безопасности аэропорта.

- Секьюрити самого безопасного в мире аэропорта Тель-Авива задержали нас вопросами о жизни, и мы опоздали на рейс. Организаторам все неустойки будут возмещены. Нашим поклонникам я обещаю, что в следующий раз наш концерт будет в два раза больше, чем обычно. Простите нас. Спасибо за понимание, - сообщили участники группы своим болельщикам.

Группа спела одну песню по видеосвязи и извинилась перед болельщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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