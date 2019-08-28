2019-08-28T04:53:45+03:00
Происшествия

В Омске на любителя пьяных вечеринок на машине во дворе завели уголовное дело

Водитель уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде
Станислав МУХИН
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О любителе устраивать пьяные вечеринки стало известно несколько недель назад. Омич на машине "Хонда Аккорд" во дворе одного из дворов по улице Перелета выпивал с другом и громко слушал музыку. Это сильно не понравилось соседям, которые вызвали ГИБДД. Водитель попытался скрыться, но был задержан прибывшим нарядом на выезде из дворов.

Оказалось, что мужчина уже был лишен прав за пьяную езду. За повторное нарушение ему грозят серьезные проблемы.

- По данному факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Нетрезвый омский водитель Хонды на ул. Перелета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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