Омич стал чемпионом мира по рукопашному бою среди юниоров
В Алма-Ате прошло первенство мира по рукопашному бою среди юношей и юниоров, на который приехали более 400 бойцов со всех уголков планеты, включая команду из России. В составе нашей национальной сборной выступил представитель областной федерации рукопашного боя и спортивного клуба «Десантник» Николай Мига.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, омич уверенно провел все поединки в личном первенстве и заслуженно завоевал первое место. Также Николай помог сборной России выиграть «золото» в командном зачете.
Добавим, что готовили бойца к ответственным стартам Александр Иванников, Денис Карплюк и Аслан Алимжанов.
ИСТОЧНИК KP.RU