2019-08-27T13:42:00+03:00
Спорт

Омич стал чемпионом мира по рукопашному бою среди юниоров

Николай Мига привез золотую медаль из Алма-Аты
Анна МИКУЛА
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Фото: mdms.omskportal.ruФото: mdms.omskportal.ru
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В Алма-Ате прошло первенство мира по рукопашному бою среди юношей и юниоров, на который приехали более 400 бойцов со всех уголков планеты, включая команду из России. В составе нашей национальной сборной выступил представитель областной федерации рукопашного боя и спортивного клуба «Десантник» Николай Мига.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, омич уверенно провел все поединки в личном первенстве и заслуженно завоевал первое место. Также Николай помог сборной России выиграть «золото» в командном зачете.

Добавим, что готовили бойца к ответственным стартам Александр Иванников, Денис Карплюк и Аслан Алимжанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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