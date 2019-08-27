Омич стал чемпионом мира по рукопашному бою среди юниоров

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-27T13:42:00+03:00

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В Алма-Ате прошло первенство мира по рукопашному бою среди юношей и юниоров, на который приехали более 400 бойцов со всех уголков планеты, включая команду из России. В составе нашей национальной сборной выступил представитель областной федерации рукопашного боя и спортивного клуба «Десантник» Николай Мига.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, омич уверенно провел все поединки в личном первенстве и заслуженно завоевал первое место. Также Николай помог сборной России выиграть «золото» в командном зачете.

Добавим, что готовили бойца к ответственным стартам Александр Иванников, Денис Карплюк и Аслан Алимжанов.

ИСТОЧНИК KP.RU