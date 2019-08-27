Омского перевозчика, автобус которого начал разваливаться на ходу, проверят

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-27T13:25:56+03:00

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Напомним, накануне в соцсетях очевидцы рассказали о ЧП, которое случилось с автобусом, ехавшим по 89-му маршруту. Во время движения у него отвалился газовый баллон. ЧП сильно напугало находившихся в салоне людей.

– В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности пассажирского перевозчика на предмет исполнения требований о проведении обязательного предрейсового контроля технического состояния транспорта, а также совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU