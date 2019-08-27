2019-08-27T13:25:56+03:00
Происшествия

Омского перевозчика, автобус которого начал разваливаться на ходу, проверят

Напомним, у транспортного средства по пути отвалился газовый баллон
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, накануне в соцсетях очевидцы рассказали о ЧП, которое случилось с автобусом, ехавшим по 89-му маршруту. Во время движения у него отвалился газовый баллон. ЧП сильно напугало находившихся в салоне людей.

– В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности пассажирского перевозчика на предмет исполнения требований о проведении обязательного предрейсового контроля технического состояния транспорта, а также совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К учебе готовы?
Предупрежден значит вооружен
Tele2 предлагает омичам убедиться в качестве связи
Омич стал чемпионом мира по рукопашному бою среди юниоров
Омича, виновного в изнасиловании, нашли спустя 5 лет по ДНК
В Омске осудили автомошенника
Перекрытие улицы Ермака в Омске продлили до 15 октября
В Омске поймали оптового наркодилера
Один из главных фигурантов по делу об обрушении омской казармы пытался скрыться за границей
В Омске дачные автобусы будут ходить по новому графику
Жителя Омской области избили и ограбили за отказ дать прикурить
В Омске ищут пропавшего месяц назад мужчину из Муромцево
Омичей развеселило ограбление овощного киоска
Подростка, сбежавшего из Омска, через 10 дней нашли в Казани
В Омске поймали воров, обчистивших гаражи на 180 тысяч
Запуск мусоросортировочных заводов в Омске не приведет к росту тарифов
Лже-сотрудники МЧС обманывают омичей и берут с них по 9 тысяч
Омича, привязавшего родственника к дереву на морозе, будут судить
В Омске газелисты снова жалуются на отсутствие выплат за расчет по картам
В Омске легковушка влетела в маршрутку – 4 человека пострадали
В Омске внедорожник врезался в столб и загорелся
Омичка пожаловалась, что на ее сына с маленькой собачкой, напала овчарка
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Омске
Омичи жалуются на черную воду, которая бежит из крана
В Омской области будут судить главу Усть-Ишимского района