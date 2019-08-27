Омича, виновного в изнасиловании, нашли спустя 5 лет по ДНК

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-27T13:01:13+03:00

Несколько лет он сидел в тюрьме за другое нападение

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Преступление омич совершил еще летом 2014 года. Тогда на проспекте Мира в городке Нефтяников он напал на 23-летнюю женщину. Все происходило около 11 вечера, на улице уже было темно, и мужчина потащил испуганную девушку в кусты. Она стала кричать и сопротивляться, и тогда преступник достал нож и стал угрожать омичке убийством. В кустах он изнасиловал девушку и убежал.

Как рассказали в следственном комитете, преступника тогда найти не удалось, однако на месте преступления он оставил свой генетический материал, который и пригодился следователям спустя 5 лет. Нападавший омич совершил еще одно преступление в другом регионе, но там его удалось найти по горячим следам. Так его ДНК с места второго преступления попал в единую базу, а омским следователям удалось установить личность насильника омички.

Омичка уже его опознала, по всей видимости, теперь ему грозит еще и срок за изнасилование, дело уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU