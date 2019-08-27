2019-08-27T12:48:41+03:00
Происшествия

В Омске осудили автомошенника

Молодой человек пытался разжиться на инсценировке ДТП
Анна МИКУЛА
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Омич получил условный срок.Омич получил условный срок.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Омич с приятелем решили инсценировать ДТП, чтобы получить выплаты от страховой компании. Но потерпели фиаско.

– На пересечении улиц Вавилова и 27-я Северная инсценировал ДТП с участием автомобилей Nissan Primera, KIA RIO и Subaru Legasy B4. Являясь водителем последнего транспортного средства, молодой человек сменил на нем государственный регистрационный знак, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Один из участников преступления под видом осуществления своей деятельности в качестве аварийного комиссара зафиксировал данное дорожно-транспортное происшествие.

В результате аферы предприимчивый автовладелец получил от страховщиков 89 тысяч рублей. Но радовался легким деньгам недолго. Вскоре его махинации раскрыли. Омича признали виновным по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая).

Его приговорили в 2 годам лишения свободы условно. При этом ему придется компенсировать причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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