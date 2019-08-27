Перекрытие улицы Ермака в Омске продлили до 15 октября
На этом участке ремонтируют теплосеть
По указанному участку нельзя будет проехать до 15 октября.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По информации департамента общественной безопасности омской мэрии, на улице Ермака на участке от 3-ей до 4-ой Линий, включая пересечение улиц Ермака и 4-ой Линий ремонтируют теплосеть. Перекрытие дороги там продлят до 15 октября.
– Для информирования участников дорожного движения установлены временные дорожные знаки и информационные щиты с возможным маршрутом объезда, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Водителям при организации поездок следует заранее учитывать вводимые ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU