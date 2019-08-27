2019-08-27T11:50:47+03:00
Общество

В Омске поймали оптового наркодилера

Он организовывал закладки в Омском и Любинском районе [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали оптового наркодилераВ Омске поймали оптового наркодилераФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич, проживающий в Советском округе, оптом покупал наркотики в интернете. Затем он расфасовывал полученные партии наркотиков на более мелкие и делал закладки. Из этих закладок уже курьеры забирали наркотики и продавали их омичам.

- В результате спланированной операции при участии сотрудников Госавтоинспекции мужчина был задержан на 838 км Новосибирского тракта М51. В ходе досмотра, а также в автомобиле фигуранта «Хонда-Интегра» изъято 30,8 граммов психостимулирующего галлюциногенного наркотика – МДМА. В ходе дальнейшей работы установлены 6 тайников-закладок с наркосинтетикой – «солью», - рассказали в полиции.

В общей сложности у 30-летнего омича нашли 255 грамм наркотиков. Сейчас полицейские пытаются выяснить каналы поставки. На омича завели уголовное дело, по которому ему грозит пожизненное лишение свободы.

Задержание курьера с МДМА и солью .

ИСТОЧНИК KP.RU

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