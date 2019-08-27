Один из главных фигурантов по делу об обрушении омской казармы пытался скрыться за границей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-27T11:34:34+03:00

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Напомним трагедия в поселке Светлом случилась летом 2015 года. Тогда во время обрушения одной из недавно отремонтированных казарм учебного центра ВДВ погибли 24 курсанта, еще несколько получили увечья.

Длившееся 4 года следствие по этому делу практически завершено. Сейчас его материалы составляют 360 томов. Обвиняемые в случившемся скоро предстанут перед судом.

Тем временем ключевой обвиняемый топ-менеджер ООО «Ремэксстрой» Дмитрий Баязов, которого обвиняют по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), пытался бежать от следствия. По информации издания «Коммерсант», он планировал скрыться за границей. По ходатайству Следственного комитета РФ, Баязова задержали и арестовали. Кроме собственно происшествия с казармой, ему вменяют в вину и другие махинации при ремонте.

Ранее был арестован бывший замначальника 242-го центра ВДВ по тылу полковник Владислав Пархоменко, которому в ГВСУ СКР дополнительно предъявили обвинение в получении взятки (ст. 290 УК).

Еще один обвиняемый по этому делу полковник Олег Пономарев, принимавший казарму после ремонта. Его будут судить за превышение должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU