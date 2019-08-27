2019-08-27T11:24:40+03:00
Общество

В Омске дачные автобусы будут ходить по новому графику

Теперь они будут ездить 3 раза в неделю [график]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске дачные автобусы будут ходить по новому графикуВ Омске дачные автобусы будут ходить по новому графикуФото: пресс-служба администрации города Омска
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С наступлением осени дачные автобусы традиционно меняют график. В мэрии сообщили, что со 2 сентября автобусы на дачи будут ходить 3 раза в неделю вместо четырех. При этом часть автобусов, которые проходят через дачи, но имеют статус городских, будут ходить по прежнему графику, например, это касается маршрутов № 34 и 119.

- По нашему опыту в осенний период обеспечение работы пассажирского транспорта с периодичностью 3 раза в неделю является достаточным, - пояснил начальник отдела организации перевозок департамента транспорта Игорь Кожухов.

Новое расписание будет действовать со 2 сентября по 1 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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