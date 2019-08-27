2019-08-27T10:58:41+03:00
Происшествия

Жителя Омской области избили и ограбили за отказ дать прикурить

Нападавшим оказался дезертир, сбежавший из воинской части
Анна МИКУЛА
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Грабителю грозит до 4 лет колонии.Грабителю грозит до 4 лет колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел в Знаменском. Возле магазина на улице Ленина к местному жителю подошел неизвестный и попросил закурить. Получив отказ пьяный курильщик устроил скандал. Их безуспешно пытались разнять очевидцы инцидента. Во время драки у потерпевшего выпал сотовый.

Нападавший схватил гаджет и убежал. На его след вскоре вышли оперативники.

– Опросив свидетелей преступления, оперативники заподозрили в грабеже 36-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство и самовольное оставление воинской части. В эту же ночь полицейские задержали его в квартире у знакомой, изъяли и вернули владельцу похищенный гаджет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», обвиняемому грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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