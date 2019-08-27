В Омске ищут пропавшего месяц назад мужчину из Муромцево

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-27T10:39:06+03:00

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В Омске разыскивают пропавшего 31-летнего Демида Запутицкого. Он вышел из дома в поселке Муромцево еще 21 июля и с тех пор так и не вернулся. Родственники пытались с ним связаться и искали его самостоятельно, однако это ни к чему не привело. После самостоятельных поисков они обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».

Сообщается, что рост Демида 181 сантиметр, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Всех, что что-либо знает о его местонахождении или видел мужчину, просят сообщить в полицию по телефону 02 (102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU