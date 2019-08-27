Омичей развеселило ограбление овощного киоска
Вот только его владельцу теперь не до шуток
Фото: vk.com/chp55
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Владелец киоска, торгующего овощами и фруктами через соцсети попытался найти очевидцев происшедшего. Однако большинство комментаторов вместо помощи решили посоревноваться в остроумии. Благо, простор для воображения тема дает богатый.
– Бандиты-вегетарианты, – шутит один из комментаторов.
– Веганы вышли на охоту, – поддерживает его второй.
– Было похищено 15 лимонов и много зелени, – метафорично высказался третий.
Впрочем, нашлись и те, кто посоветовали обезопасить киоск решеткой или начать заниматься единоборствами, чтобы суметь дать отпор грабителям.
ИСТОЧНИК KP.RU