2019-08-27T10:13:37+03:00
Общество

Подростка, сбежавшего из Омска, через 10 дней нашли в Казани

Он добрался туда автостопом
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Подростка, сбежавшего из Омска, через 10 дней нашли в КазаниПодростка, сбежавшего из Омска, через 10 дней нашли в КазаниФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Напомним, ранее мы писали о поисках 15-летнего подростка, который ушел из дома по проспекту Космическому. Никита Карасевич пропал еще 18 августа и его родители обратились в полицию. У подростка необычная внешность – парень отрастил и покрасил волосы в разные цвета, поэтому в полиции обратились к омичам с просьбой о помощи в поисках.

Однако подросток оказался далеко не в Омске. За 10 дней он автостопом добрался до Казани, а там остановился у своего знакомого. Как рассказали в полиции, подростка на одной из улиц города остановили постовые для проверки документов.

Сейчас Никиту разместили в центре временного содержания в Казани. Оттуда его должны забрать родители и доставить в Омск. В полиции отметили, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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