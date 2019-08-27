СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-27T09:13:51+03:00

Лже-сотрудники МЧС обманывают омичей и берут с них по 9 тысяч Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Одной из жертв мошенников стала 89-летняя пенсионерка. К ней домой пришли неизвестные в форме МЧС, показали свои удостоверения и пенсионерка впустила их. Они осмотрели квартиру и убедили пенсионерку поставить пожарный извещатель. Они сказали пожилой женщине, что это обязательно. Ни о чем не подозревая, омичка отдала мошенникам 9 тысяч рублей. Однако внучка пенсионерки оказалась более бдительна и сообщила обо всем в полицию.

- Сотрудники МЧС никаких услуг на платной основе не оказывают. В рамках профилактики пожаров в жилье, сотрудники проводят противопожарной инструктаж, вручают памятки, о чем делается соответствующая запись в журнал и подпись в корешке вручения памятки, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Омичам напоминают, что у сотрудников пришедших с проверкой всегда нужно спрашивать имя и фамилию, а также удостоверение. Если человек, представившийся сотрудником МЧС просит деньги за свои услуги, то это мошенник. Всех, кто попался на подобные уловки, просят позвонить в полицию по телефону 02(102).

ИСТОЧНИК KP.RU