СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-27T08:49:57+03:00

В Омске газелисты снова жалуются на отсутствие выплат за расчет по картам Фото: vk.com

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В социальных сетях водители некоторых маршруток снова жалуются на то, что частные предприниматели, владельцы маршруток, не перечисляют им зарплату за оплаченный омичами проезд картами.

- Лицензиат ИП Войтенко А. М. И руководитель Артемьев Н.В. не перечисляют денежные средства в течение 4-х месяцев! За оплаченный проезд по картам! – написали водители в соцсетях.

Напомним, это не первая такая жалоба. «Комсомолка» уже писала об объявлении в одной из маршруток, водитель которой призывал омичей рассчитываться наличными по той же причине. Тогда оказалось, что так водители хотят уйти от налогов, ведь с каждой оплаченной по карте поездки приходится платить отчисления.

В мэрии утверждают, что перевозчикам деньги перечисляют исправно на следующий же день. Поэтому водителям стоит решать внутренние проблемы со своими работодателями.

- Мы обрабатываем и учитываем все проведенные за день транзакции, и деньги перечисляем перевозчикам на следующий день после совершения платежа. Исключения составляют поездки пассажиров с безлимитными проездными — за них перечисления перевозчикам проходят два раза в месяц. Насчет ИП Войтенко - никаких долгов перед ними нет, вчера им перечислили платежи за выходные, сегодня перечисляют за вчера, безлимитные карты они не принимают, - сообщила директор МП Пассажирсервис Наталья Сергина.

ИСТОЧНИК KP.RU