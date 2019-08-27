2019-08-27T07:13:44+03:00
Происшествия

В Омске легковушка влетела в маршрутку – 4 человека пострадали

Их увезли в больницу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске легковушка влетела в маршрутку – 4 человека пострадалиВ Омске легковушка влетела в маршрутку – 4 человека пострадалиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла накануне вечером в центре города. Водитель маршрутки № 430 («ул. 3-й Разъезд - Железнодорожный вокзал») ехал по улице Думская со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Ленина. Когда маршрутка поворачивала налево, она не предоставила преимущество легковушке. 33-летний водитель легковушки «Ниссан Мурано» врезался в маршрутку, которая ехала во встречном направлении.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в салоне маршрутки находились 4 пассажира. Две женщины и один мужчина во время столкновения получили травмы, также травмы получил пассажир легковушки. Всем пострадавшим понадобилась помощь медиков, их увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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