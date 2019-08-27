2019-08-27T05:06:32+03:00
Происшествия

В Омске внедорожник врезался в столб и загорелся

Все произошло рядом с пожарной частью [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске внедорожник врезался в столб и загорелсяВ Омске внедорожник врезался в столб и загорелсяФото: vk.com
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Серьезная авария произошла накануне вечером недалеко от остановки «Полет» по улице Богдана Хмельницкого. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Водитель внедорожника, летевшего по улице, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От сильного удара машину помяло и она загорелась. Все произошло возле пожарной части, поэтому автомобилисту оперативно помогли дежурившие там пожарные - они потушили огонь.

В машине был водитель и пассажир, они серьезных травм в аварии не получили. Многие очевидцы написали, что водитель внедорожника вел себя неадекватно, пытался скрыться и вовсе был пьян. В причинах аварии теперь придется разбираться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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