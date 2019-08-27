2019-08-27T05:14:03+03:00
Общество

Омичка пожаловалась, что на ее сына с маленькой собачкой, напала овчарка

По словам женщины, большой пес гулял без поводка [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:

Инцидент произошел накануне в омском коттеджном поселке Зеленая долина. Местный житель, маленький мальчик, гулял возле дома с йорком. Внезапно к ним подбежала овчарка и сильно напугала ребенка и его собачку.

– Ребенок начал кричать и плакать, – жалуется в соцсетях мать мальчика. – У ребенка началась истерика, его всего трясло. Я начала кричать на хозяина: почему собака без поводка и намордника гуляет спокойно по поселку? Он сказал, что она не укусила же, тогда почему ваш йорк гуляет без намордника? При том, что он был на поводке, в отличие от огромной овчарки.

Женщина рассказывает, что хозяин собаки даже не извинился, а она вызвала полицию. Но участковый сообщил, что наказывать владельца овчарки не за что – она в итоге никому не причинила вреда.

Мнения комментаторов, как часто бывает в таких случаях, разделились пополам – на тех, кто боится собак, и тех, кто их любит. Первые, по традиции, требуют расправы над псом, который показался им страшным. Вторые заметили на видео, прикрепленном к этому посту, что овчарка виляет хвостом и просто хочет подружиться с йорком.

Тем не менее большинство пришли к выводу, что гулять с такой большой собакой без намордника или хотя бы поводка в городе недопустимо и наказывать надо не питомца, а его безответственного хозяина.

Овчарка без поводка налетела на ребенка с собачкой (26.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске внедорожник врезался в столб и загорелся
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Омске
Омичи жалуются на черную воду, которая бежит из крана
В Омской области будут судить главу Усть-Ишимского района
Омич с кулаками набросился на медиков, которые не стали госпитализировать его ребенка
Чиновников через суд заставили расселить аварийный дом на севере Омской области
Омичка сдала сотовый, найденный в такси, в ломбард и теперь пойдет под суд
В Омске из-за презентации «Авангарда» перекроют улицу в центре
Появилось видео момента столкновения пассажирского автобуса и трактора в Омске
«Дети вместо цветов»: благотворительный первосентябрьский флэшмоб четвертый раз состоится в Омске
В Омске полицейскому, избившему подозреваемого, дали 2 года колонии за взятку
Омский регоператор вместе с «Комитетом чистоты» навел порядок в Парке Победы
В центре Омска трактор врезался в автобус с пассажирами
Озеро Эбейты приходит в каждый омский дом!
В Омске поймали сварщика-экстремиста, избившего парня на улице
ВИЧ/СПИД: это касается каждого из нас
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
В Омске обманутые дольщики поселили в долгострое семью из манекенов
В Омске ищут пропавшего 3 дня назад подростка
В Омске к приезду Путина установят шумозащитные экраны на дорогах
В Омской области из окна выпала 4-летняя девочка
Омич пожаловался, что его задержали из-за купюры, выданной банкоматом
В Омск придут дожди и резкое похолодание
Омичей напугала толпа подростков, которые громят витрины на окраине