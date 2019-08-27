Омичка пожаловалась, что на ее сына с маленькой собачкой, напала овчарка

СЕГОДНЯ 05:06 2019-08-27T05:14:03+03:00

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Инцидент произошел накануне в омском коттеджном поселке Зеленая долина. Местный житель, маленький мальчик, гулял возле дома с йорком. Внезапно к ним подбежала овчарка и сильно напугала ребенка и его собачку.

– Ребенок начал кричать и плакать, – жалуется в соцсетях мать мальчика. – У ребенка началась истерика, его всего трясло. Я начала кричать на хозяина: почему собака без поводка и намордника гуляет спокойно по поселку? Он сказал, что она не укусила же, тогда почему ваш йорк гуляет без намордника? При том, что он был на поводке, в отличие от огромной овчарки.

Женщина рассказывает, что хозяин собаки даже не извинился, а она вызвала полицию. Но участковый сообщил, что наказывать владельца овчарки не за что – она в итоге никому не причинила вреда.

Мнения комментаторов, как часто бывает в таких случаях, разделились пополам – на тех, кто боится собак, и тех, кто их любит. Первые, по традиции, требуют расправы над псом, который показался им страшным. Вторые заметили на видео, прикрепленном к этому посту, что овчарка виляет хвостом и просто хочет подружиться с йорком.

Тем не менее большинство пришли к выводу, что гулять с такой большой собакой без намордника или хотя бы поводка в городе недопустимо и наказывать надо не питомца, а его безответственного хозяина.

Овчарка без поводка налетела на ребенка с собачкой (26.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU