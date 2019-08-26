МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Омске

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-26T14:44:01+03:00

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По прогнозу Обь-Иртышского УГМС сегодня, 26 августа, вечером начнет ухудшаться погода. Ненастье продлится и весь следующий день. По области и в городе ожидается усиление ветра в отдельных районах порывами от 15 до 20 м/с. Кроме того, возможны дождь и гроза.

В связи с этим в региональном ГУ МЧС России призывают омичей быть осторожнее на улице. При усилении ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU