2019-08-26T14:44:01+03:00
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Омске

Ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
Анна МИКУЛА
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Омичей просят быть осторожнее на улицах в непогоду.Омичей просят быть осторожнее на улицах в непогоду.Фото: Евгения ГУСЕВА
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По прогнозу Обь-Иртышского УГМС сегодня, 26 августа, вечером начнет ухудшаться погода. Ненастье продлится и весь следующий день. По области и в городе ожидается усиление ветра в отдельных районах порывами от 15 до 20 м/с. Кроме того, возможны дождь и гроза.

В связи с этим в региональном ГУ МЧС России призывают омичей быть осторожнее на улице. При усилении ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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