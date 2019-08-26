Омичи жалуются на черную воду, которая бежит из крана

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-26T14:36:45+03:00

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Жителей домов в районе Телевизионного завода в последнее время преследуют неприятности. На улице их пугает банда агрессивных подростков, которые бьют витрины магазинов. Дома - черная вода из крана. Правда, со второй проблемой столкнулись и другие омичи.

На мутную жидкость, которую им в квартиры поставляют под видом питьевой воды жалуются также люди, живущие в центре – на улице Пушкина – и в Чкаловске.

Автор поста, размещенного в соцсетях жалуется, что непонятная субстанция, которая бежит из крана еще и пахнет ацетоном.

ИСТОЧНИК KP.RU