Омичи жалуются на черную воду, которая бежит из крана
С такой неприятной ситуацией пришлось столкнуться жителям Телевизионки
Фото: vk.com/omsk_vk
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Жителей домов в районе Телевизионного завода в последнее время преследуют неприятности. На улице их пугает банда агрессивных подростков, которые бьют витрины магазинов. Дома - черная вода из крана. Правда, со второй проблемой столкнулись и другие омичи.
На мутную жидкость, которую им в квартиры поставляют под видом питьевой воды жалуются также люди, живущие в центре – на улице Пушкина – и в Чкаловске.
Автор поста, размещенного в соцсетях жалуется, что непонятная субстанция, которая бежит из крана еще и пахнет ацетоном.
ИСТОЧНИК KP.RU