2019-08-26T14:12:08+03:00
Общество

В Омской области будут судить главу Усть-Ишимского района

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий
Анна МИКУЛА
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Своими действиями чиновник причинил ущерб в 2 млн.Своими действиями чиновник причинил ущерб в 2 млн.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Глава Усть-Ишимского района пойдет под суд по статье ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновника по материалам проверки ФСБ.

– По версии следствия, Седельников в 2017 году, достоверно зная о том, что строительство не завершено, выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов, предназначенных для переселения в рамках региональной программы граждан из аварийного жилья, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Указанные действия Седельникова повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства в сфере реализации прав граждан на жилище, и причинили муниципальному бюджету ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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