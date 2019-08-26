2019-08-26T14:07:29+03:00
Общество

Омич с кулаками набросился на медиков, которые не стали госпитализировать его ребенка

Его удалось успокоить только тревожной кнопкой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич с кулаками набросился на медиков, которые не стали госпитализировать его ребенкаОмич с кулаками набросился на медиков, которые не стали госпитализировать его ребенкаФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Омским медикам пришлось бороться с неадекватными родителями на одном из своих вызовов. Родители вызвали скорую своему ребенку на улицу Транссибирская. Приехавшие медики стали осматривать ребенка, но в это время между родителями малыша возник конфликт – мать не хотела ехать в больницу, а отец настаивал на обратном.

Они мешали медикам оказывать помощь, поэтому фельдшер спустилась в машину и нажала тревожную кнопку. После этого разъяренный отец стал бить кулаками по машине скорой и угрожать медикам расправой.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, когда на вызов приехали их сотрудники мужчина уже вернулся домой. В сопровождении росгвардейцев медики вернулись в квартиру и осмотрели мальчика. В итоге родители ребенка отказались от госпитализации, а с агрессивными родителями теперь будет разбираться участковый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Омске
Омичи жалуются на черную воду, которая бежит из крана
В Омской области будут судить главу Усть-Ишимского района
Чиновников через суд заставили расселить аварийный дом на севере Омской области
Омичка сдала сотовый, найденный в такси, в ломбард и теперь пойдет под суд
В Омске из-за презентации «Авангарда» перекроют улицу в центре
Появилось видео момента столкновения пассажирского автобуса и трактора в Омске
«Дети вместо цветов»: благотворительный первосентябрьский флэшмоб четвертый раз состоится в Омске
В Омске полицейскому, избившему подозреваемого, дали 2 года колонии за взятку
Омский регоператор вместе с «Комитетом чистоты» навел порядок в Парке Победы
В центре Омска трактор врезался в автобус с пассажирами
Озеро Эбейты приходит в каждый омский дом!
В Омске поймали сварщика-экстремиста, избившего парня на улице
ВИЧ/СПИД: это касается каждого из нас
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
В Омске обманутые дольщики поселили в долгострое семью из манекенов
В Омске ищут пропавшего 3 дня назад подростка
В Омске к приезду Путина установят шумозащитные экраны на дорогах
В Омской области из окна выпала 4-летняя девочка
Омич пожаловался, что его задержали из-за купюры, выданной банкоматом
В Омск придут дожди и резкое похолодание
Омичей напугала толпа подростков, которые громят витрины на окраине