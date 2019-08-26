СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-26T14:07:29+03:00

Омич с кулаками набросился на медиков, которые не стали госпитализировать его ребенка Фото: Росгвардия по Омской области

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Омским медикам пришлось бороться с неадекватными родителями на одном из своих вызовов. Родители вызвали скорую своему ребенку на улицу Транссибирская. Приехавшие медики стали осматривать ребенка, но в это время между родителями малыша возник конфликт – мать не хотела ехать в больницу, а отец настаивал на обратном.

Они мешали медикам оказывать помощь, поэтому фельдшер спустилась в машину и нажала тревожную кнопку. После этого разъяренный отец стал бить кулаками по машине скорой и угрожать медикам расправой.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, когда на вызов приехали их сотрудники мужчина уже вернулся домой. В сопровождении росгвардейцев медики вернулись в квартиру и осмотрели мальчика. В итоге родители ребенка отказались от госпитализации, а с агрессивными родителями теперь будет разбираться участковый.

ИСТОЧНИК KP.RU