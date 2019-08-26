Чиновников через суд заставили расселить аварийный дом на севере Омской области

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-26T13:33:24+03:00

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Аварийный дом, жильцы которого ждут расселения с 2017 года, находится в селе Становка в Большеуковском районе Омской области. Комиссия, обследовавшая дом, заключила, что дом аварийный еще 2011 году. Ее решением дом признали аварийным, его должны были снести еще в конце 2018 года, а жильцов дома расселить в конце 2017 года. Однако администрация района не приняла никаких мер по расселению, а жители дома продолжают ждать своих квартир до сих пор.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, по решению суда чиновников обязали расселить дом до 1 декабря этого года. Однако чиновники решили оспорить решение, сославшись на то, что у собственников нет документов на квартиры. Однако прокурором удалось доказать принадлежность квартир собственникам, поэтому Областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU