2019-08-26T13:23:29+03:00
Общество

Омичка сдала сотовый, найденный в такси, в ломбард и теперь пойдет под суд

Женщина уже имела проблемы с законом
Анна МИКУЛА
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Жительница Порт-Артура уже была неоднократно судима за кражи.Жительница Порт-Артура уже была неоднократно судима за кражи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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38-летний житель Ленинского округа обнаружил, что у него пропал сотовый. Мужчина обратился за помощью в полицию. Он вспомнил, что в последний раз пользовался им, когда ехал в такси на ж/д-вокзал.

Опрошенный таксист рассказал, что заметил гаджет, подходящий под описание, у руках следующей пассажирки. Так оперативники вышли на след подозреваемой.

– Предполагаемую злоумышленницу задержали на улице 12-й Марьяновской, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Установлено, что подозреваемая нашла на заднем сидении машины дорогой телефон и забрала устройство себе. Позже сдала его в ломбард за 2000 рублей.

Ранее фигурантка уже была неоднократно судима. Теперь в отношении нее возбудили новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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