Омичка сдала сотовый, найденный в такси, в ломбард и теперь пойдет под суд
38-летний житель Ленинского округа обнаружил, что у него пропал сотовый. Мужчина обратился за помощью в полицию. Он вспомнил, что в последний раз пользовался им, когда ехал в такси на ж/д-вокзал.
Опрошенный таксист рассказал, что заметил гаджет, подходящий под описание, у руках следующей пассажирки. Так оперативники вышли на след подозреваемой.
– Предполагаемую злоумышленницу задержали на улице 12-й Марьяновской, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Установлено, что подозреваемая нашла на заднем сидении машины дорогой телефон и забрала устройство себе. Позже сдала его в ломбард за 2000 рублей.
Ранее фигурантка уже была неоднократно судима. Теперь в отношении нее возбудили новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU