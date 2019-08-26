Омичка сдала сотовый, найденный в такси, в ломбард и теперь пойдет под суд

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-26T13:23:29+03:00

Жительница Порт-Артура уже была неоднократно судима за кражи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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38-летний житель Ленинского округа обнаружил, что у него пропал сотовый. Мужчина обратился за помощью в полицию. Он вспомнил, что в последний раз пользовался им, когда ехал в такси на ж/д-вокзал.

Опрошенный таксист рассказал, что заметил гаджет, подходящий под описание, у руках следующей пассажирки. Так оперативники вышли на след подозреваемой.

– Предполагаемую злоумышленницу задержали на улице 12-й Марьяновской, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Установлено, что подозреваемая нашла на заднем сидении машины дорогой телефон и забрала устройство себе. Позже сдала его в ломбард за 2000 рублей.

Ранее фигурантка уже была неоднократно судима. Теперь в отношении нее возбудили новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU