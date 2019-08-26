2019-08-26T13:06:13+03:00
Общество

В Омске из-за презентации «Авангарда» перекроют улицу в центре

Движение ограничат 27 августа
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за презентации «Авангарда» перекроют улицу в центреВ Омске из-за презентации «Авангарда» перекроют улицу в центреФото: пресс-служба администрации города Омска
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Уже завтра, 27 августа, в «Омской крепости» состоится презентация хоккейной команды «Авангард». Начало мероприятия запланировано на 17.00, все омичей ждет встреча с командой, а также концерт группы «Пицца».

Из-за мероприятий в центре перекроют участок улицы Партизанская - омичи не смогут подъехать к «Омской крепости». В мэрии сообщили, что 27 августа с 15:00 до 22:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Партизанской на участке от улицы Спартаковской до дома 5-А литера Ф.

Также во вторник, 27 августа 2019, с 10:00 до 22:00 также будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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