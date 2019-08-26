Появилось видео момента столкновения пассажирского автобуса и трактора в Омске

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-26T12:48:15+03:00

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В социальных сетях появилось видеозапись с камеры наблюдения, на которой виден момент столкновения автобуса с пассажирами и трактора. Автобус «ПАЗ» ехал по маршруту № 138 («улица Партизанская — Новомосковка») по улице 10 лет Октября. Трактор в это время помогал рабочим ремонтировать тротуар и решил развернуться. Именно в этот момент в него влетел автобус. На видео видно, что автобус попытался затормозить, однако не успел и врезался в трактор.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в момент аварии в автобусе находились 5 пассажиров. Одна из них, 57-летняя женщина получила травмы, по всей видимости, она ударилась головой. Женщине понадобилась помощь медиков. В полиции сейчас проводят проверку.

ДТП трактор автобус Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU