В Омске полицейскому, избившему подозреваемого, дали 2 года колонии за взятку

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-26T12:20:24+03:00

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Полицейский работал в отделе полиции №1 начальником отдела по борьбе с имущественными преступлениями. В его подчинении работал оперуполномоченный по розыску, с которым омич и пошел на преступление. Они установили причастность к одному из преступлений двух омичей. Одного из них начальник отдела сначала избил на допросе – он наносил удары по рукам, шее и животу. А затем со своим подчиненным и вовсе предложил виновным откупиться взяткой в 100 тысяч рублей – так они пообещали договориться с заявителями.

Как рассказали в пресс-службе Кировского суда, начальника отдела за побои подозреваемого оправдали. Однако ему не удалось избежать наказания за взятку – он получил 2,5 года колонии строгого режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. За взятку осудили и оперуполномоченного – ему дали 2 года колонии строго режима и штраф в 500 тысяч. Помимо этого они не смогут работать в правоохранительных органах на протяжении 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU