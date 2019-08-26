2019-08-26T11:19:25+03:00
Происшествия

В центре Омска трактор врезался в автобус с пассажирами

Помощь медиков понадобилась одной пассажирке [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В центре Омска трактор врезался в автобус с пассажирамиВ центре Омска трактор врезался в автобус с пассажирамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Авария случилась в центре Омска на улице 10 лет Октября сегодня утром. 51-летний водитель трактора «КАТ» в районе дома № 74 не предоставил преимущество в движении и врезался в автобус «ПАЗ». Автобус следовал по маршруту № 138 « ул. Партизанская – Новомосковка».

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, в момент аварии в салоне автобуса находились 5 пассажиров. Одна из пассажирок, 57-летняя женщина получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

Основной удар пришелся на кабину автобуса Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Основной удар пришелся на кабину автобусаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как видно по фото с места происшествия основной удар пришелся на водительскую кабину автобуса. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24