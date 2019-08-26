СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-26T11:19:25+03:00

В центре Омска трактор врезался в автобус с пассажирами Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Авария случилась в центре Омска на улице 10 лет Октября сегодня утром. 51-летний водитель трактора «КАТ» в районе дома № 74 не предоставил преимущество в движении и врезался в автобус «ПАЗ». Автобус следовал по маршруту № 138 « ул. Партизанская – Новомосковка».

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, в момент аварии в салоне автобуса находились 5 пассажиров. Одна из пассажирок, 57-летняя женщина получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

Основной удар пришелся на кабину автобусаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как видно по фото с места происшествия основной удар пришелся на водительскую кабину автобуса. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU