В Омске поймали сварщика-экстремиста, избившего парня на улице

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-26T10:53:59+03:00

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Молодой омич работал сварщиком на одном из предприятий города. Однажды вечером он выпивал с друзьями и решил рассказать им о своих экстремистских идеях. 19-летний омич убедил одного из своих друзей такого же возраста выйти на улицу и напасть на прохожего неславянской внешности.

- Они напали на одного из жителей Омска, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, не причинившие вреда здоровью пострадавшего, и высказывали в его адрес оскорбительные выражения по национальному признаку, - рассказали в следственном комитете.

На молодых людей завели уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы». Еще одно дело за публичные призывы к национализму завели на инициатора избиения прохожего. Также сейчас следователи подозревают его в еще одном нападении.

ИСТОЧНИК KP.RU