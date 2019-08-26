В Омске обманутые дольщики поселили в долгострое семью из манекенов
Необычный перфоманс устроили обманутые дольщики, которые вложили деньги в строительство дома № 11 по улице Герцена. В одной из комнат дома они посадили четырех манекенов за столом, накрытым плакатом с надписью «12 лет, 200 семей, безразличие, неизвестность». Еще два манекена поставили у окна, а еще двоих посадили у импровизированного телевизора с обещаниями.
Так дольщики надеются вернуть деньгиФото: vk.com
На стене комнаты написано «Программа регенерации» - это отсылка к тому, что дольщики этого дома вложили в строительство новых домов по программе регенерации ветхого жилья, тогда планировалось сносить частный сектор в центре и расселять людей.
Квартиры они ждут уже 12 летФото: vk.com
Таким перфомансом дольщики хотят обратить внимание на свои проблемы – из-за недобросовестного застройщика они не могут получить ни деньги, ни жилье уже больше 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU