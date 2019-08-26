В Омске обманутые дольщики поселили в долгострое семью из манекенов

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-26T09:43:38+03:00

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Необычный перфоманс устроили обманутые дольщики, которые вложили деньги в строительство дома № 11 по улице Герцена. В одной из комнат дома они посадили четырех манекенов за столом, накрытым плакатом с надписью «12 лет, 200 семей, безразличие, неизвестность». Еще два манекена поставили у окна, а еще двоих посадили у импровизированного телевизора с обещаниями.

Так дольщики надеются вернуть деньгиФото: vk.com

На стене комнаты написано «Программа регенерации» - это отсылка к тому, что дольщики этого дома вложили в строительство новых домов по программе регенерации ветхого жилья, тогда планировалось сносить частный сектор в центре и расселять людей.

Квартиры они ждут уже 12 летФото: vk.com

Таким перфомансом дольщики хотят обратить внимание на свои проблемы – из-за недобросовестного застройщика они не могут получить ни деньги, ни жилье уже больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU