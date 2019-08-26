2019-08-26T08:49:20+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшего 3 дня назад подростка

Он ушел из дома и не вернулся
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске ищут пропавшего 3 дня назад подросткаВ Омске ищут пропавшего 3 дня назад подросткаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В Омске ищут пропавшего Сергея Кошубарова. Он ушел из дома около 7.30 еще 23 августа, когда к вечеру он не вернулся домой, его родители забеспокоились и сначала попытались до него дозвониться и связаться с его друзьями, а затем после безуспешных попыток обратились в полицию.

- Приметы несовершеннолетнего: рост 174-178 см, на вид 14-15 лет, голубые глаза, волосы русые. Был одет в клетчатые штаны и синюю футболку, - рассказали в полиции.

Сейчас оперативники опрашивают друзей и знакомых Сергея, проверяют его социальные сети, а также ищут его в торговых центрах и общественных местах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам полиции: 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24