Омич пожаловался, что его задержали из-за купюры, выданной банкоматом

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-26T07:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В крайне неприятную ситуацию попал омич, расплачивавшийся за покупку в одном из омских гипермаркетов в Амурском поселке. Из-за переданной кассиру купюры там устроили практически спецоперацию.

– На кассе рассчитывался 5-тысячной купюрой, – жалуется в соцсетях герой этой истории. – Кассир несколько раз пропустила ее через сканер, но он ее не принимал, после чего она вызвала охрану, охрана вызвала росгвардию, а росгвардия вызвала оперативников, и начался допрос. Купюру изъяли на экспертизу при понятых. Кстати, деньги были сняты в банкомате, теперь жду результат. И еще на просьбу проверить ультрофиолетом, мне ответили в магазине, что у них нет такого прибора. Будьте осторожны при расчете наличкой, можете быть задержанными.

ИСТОЧНИК KP.RU