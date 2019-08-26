2019-08-26T07:28:20+03:00
Общество

Омич пожаловался, что его задержали из-за купюры, выданной банкоматом

Кассир заподозрила, что деньги фальшивые
Анна МИКУЛА
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Мужчину заподозрили в подделке денег.Мужчину заподозрили в подделке денег.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В крайне неприятную ситуацию попал омич, расплачивавшийся за покупку в одном из омских гипермаркетов в Амурском поселке. Из-за переданной кассиру купюры там устроили практически спецоперацию.

– На кассе рассчитывался 5-тысячной купюрой, – жалуется в соцсетях герой этой истории. – Кассир несколько раз пропустила ее через сканер, но он ее не принимал, после чего она вызвала охрану, охрана вызвала росгвардию, а росгвардия вызвала оперативников, и начался допрос. Купюру изъяли на экспертизу при понятых. Кстати, деньги были сняты в банкомате, теперь жду результат. И еще на просьбу проверить ультрофиолетом, мне ответили в магазине, что у них нет такого прибора. Будьте осторожны при расчете наличкой, можете быть задержанными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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