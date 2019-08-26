В Омск придут дожди и резкое похолодание

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-26T07:23:37+03:00

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Сегодняшний день, 26 августа, станет последним по-настоящему жарким днем этого лета. Синоптики обещают похолодание уже завтра, 27 августа. По данным открытых интернет-источников, в Омске и области завтра похолодает до +13..+19 градусов. Также ожидаются дожди и грозы.

Согласно прогнозу такая погода в Омске продержится всю неделю. Во вторник, 27 августа, ожидается +18 градусов днем и +9 градусов ночью, в среду, 28 августа, синоптики прогнозируют +20 градусов днем и +10 градусов ночью.

К выходным потепления не ожидается, однако похолодает еще сильнее, до +10...+13 градусов днем. По всей видимости, линейки на 1 сентября школам придется проводить в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU