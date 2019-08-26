2019-08-26T07:11:21+03:00
Общество

Омичей напугала толпа подростков, которые громят витрины на окраине

Местные жители пожаловались на них в соцсетях
Анна МИКУЛА
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Комментаторы советуют автору поста обратиться в полицию.Комментаторы советуют автору поста обратиться в полицию.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители омских окраин пожаловались в соцсетях на толпу агрессивно настроенных подростков, которые выходят на улицы с наступлением темноты.

– Вчера стала свидетелем как малолетки лет 13 – 16 бегали по Телевизионке, разбивали витрины магазинов и убегали, – рассказывает очевидец в соцсетях. – Человек 25, все были в белых масках и капюшонах. Сделать замечание было очень страшно. Уважаемые родители, смотрите за своими чадами, они деградируют!

Комментаторы советуют автору поста обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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