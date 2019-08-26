2019-08-26T07:01:31+03:00
Происшествия

Под Омском перевернулось «Яндекс.Такси» - водитель не спал двое суток

Пассажиров в машине не было
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Под Омском перевернулось «Яндекс.Такси» - водитель не спал двое сутокПод Омском перевернулось «Яндекс.Такси» - водитель не спал двое сутокФото: vk.com
Изменить размер текста:

Авария с опрокидыванием произошла на Черлакском тракте, недалеко от Усть-Заостровки. На трассе перевернулась «Лада Гранта», водитель которой работает в «Яндекс.Такси». Как рассказали очевидцы в социальных сетях, машина вылетела в кювет и перевернулась. Проезжающие мимо автомобилисты увидели лежащего на земле человека и вызвали ему скорую.

Позже очевидцы сообщили о состоянии и водителя и причинах аварии. Оказалось, что водитель попросту уснул за рулем.

- С водителем все нормально, ушибы мягких тканей головы, ушиб ребе. Говорит, не спал 2 суток, - написали в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24