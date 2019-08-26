Под Омском перевернулось «Яндекс.Такси» - водитель не спал двое суток

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-26T07:01:31+03:00

Пассажиров в машине не было

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Авария с опрокидыванием произошла на Черлакском тракте, недалеко от Усть-Заостровки. На трассе перевернулась «Лада Гранта», водитель которой работает в «Яндекс.Такси». Как рассказали очевидцы в социальных сетях, машина вылетела в кювет и перевернулась. Проезжающие мимо автомобилисты увидели лежащего на земле человека и вызвали ему скорую.

Позже очевидцы сообщили о состоянии и водителя и причинах аварии. Оказалось, что водитель попросту уснул за рулем.

- С водителем все нормально, ушибы мягких тканей головы, ушиб ребе. Говорит, не спал 2 суток, - написали в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU