Под Омском перевернулось «Яндекс.Такси» - водитель не спал двое суток
Пассажиров в машине не было
Под Омском перевернулось «Яндекс.Такси» - водитель не спал двое сутокФото: vk.com
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Авария с опрокидыванием произошла на Черлакском тракте, недалеко от Усть-Заостровки. На трассе перевернулась «Лада Гранта», водитель которой работает в «Яндекс.Такси». Как рассказали очевидцы в социальных сетях, машина вылетела в кювет и перевернулась. Проезжающие мимо автомобилисты увидели лежащего на земле человека и вызвали ему скорую.
Позже очевидцы сообщили о состоянии и водителя и причинах аварии. Оказалось, что водитель попросту уснул за рулем.
- С водителем все нормально, ушибы мягких тканей головы, ушиб ребе. Говорит, не спал 2 суток, - написали в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU