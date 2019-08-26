Рейс Омск - Анапа задерживали на сутки

СЕГОДНЯ 05:04 2019-08-26T05:04:48+03:00

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С опозданием почти на сутки вылетел из Омска самолет в Анапу авиакомпании «Якутия». Пассажирам пришлось пережить несколько неприятных часов ожидания. Многие отправлялись на юг в отпуска, но вынужденно изменили свои планы. Самолет вылетел только в ночь с 25 на 26 августа.

Кстати, у этой авиакомпании это не первая задержка. Сейчас также задержан рейс из Омска в Якутию. Самолет должен был вылететь в Якутск еще ночью, но его перенесли на вечер 26 августа. С чем связаны такие задержки, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU