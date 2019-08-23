В Омске 21-летнего закладчика наркотиков отправили в колонию строгого режима
21-летнего омича признали виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.
В суде установлено, что молодой человек согласился на предложение торговать наркотиками, которое неизвестные прислали ему в Интернете. Правда, заработать легкие, как ему казалось, деньги он так и не смог.
Когда он пришел забирать закладку с двумя свертками гашиша общим весом 97, 6 граммов, его задержали полицейские.
– Подсудимый вину в совершении преступления не признал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU