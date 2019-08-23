2019-08-23T06:56:24+03:00
Общество

С сегодняшнего дня в Омске перекроют улицу в центре

Там пройдут ремонтные работы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
С сегодняшнего дня в Омске перекроют улицу в центреС сегодняшнего дня в Омске перекроют улицу в центреФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Начиная с сегодняшнего вечера будет перекрыто движение по улице Бульварная на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова. В Госавтоинспекции отметили, что круговое движение по улице Бульварная будет разрешено. Ограничения в движении по улице продлятся с 20.00 23 августа до 17.00 26 августа.

Движение по улице будет закрыто в связи с ремонтными работами. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут. На подъезде к улице будут выставлены информационные щиты со схемами объезда и дополнительные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нефтяниках в Омске испытают на прочность трубопроводы
Омичи бросили умирать на дачах кота породы сфинкс
Мужчину, укравшего 6 миллионов и взорвавшего банкомат в Тайланде, доставили в Омск
В омской женской колонии устроили день открытых дверей
Пьяный омич вылетел на встречку, убил четверых людей и покалечил еще двоих
Омич устроил ДТП с тремя пострадавшими и скрылся с места
Омич ночью насмерть сбил парня, гуляющего по трассе
В Омске 21-летнего закладчика наркотиков отправили в колонию строгого режима
Омич поймал гигантскую щуку-крокодила
Хулиганы сломали памятник Городовому на Любинском проспекте
Частный перевозчик объяснил, почему омским газелистам выгоднее брать за проезд наличкой
Омский «Авангард» показал, как будет выглядеть новая арена
«Росводоканал Омск» напоминает о сроках и способах передачи показаний счетчиков
Омич украл дорогие инструменты у работников, ремонтирующих фасады
За полгода из Омской области уехали 28 тысяч человек
Омская область оказалась на первом месте по передозировкам наркотиками
Две омички поверили «сотрудникам банка» и отдали им 140 тысяч рублей
Улицу в историческом центре Омска приедут в порядок за 3,7 млн
В Омске продают однушку за 14 млн
За что граждане платят нотариусу?
Более 2 млрд рублей направил «Росводоканал»на подготовку к зиме
В Омске внедорожник врезался в маршрутку с пассажирами
Омские полицейские ищут хозяев для собак-полицейских, отправившихся на пенсию
Облправительство готово потратить 500 тысяч на банкеты для гостей Омска
Когда знание о ВИЧ-инфекции сила