СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-23T06:56:24+03:00

С сегодняшнего дня в Омске перекроют улицу в центре Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Начиная с сегодняшнего вечера будет перекрыто движение по улице Бульварная на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова. В Госавтоинспекции отметили, что круговое движение по улице Бульварная будет разрешено. Ограничения в движении по улице продлятся с 20.00 23 августа до 17.00 26 августа.

Движение по улице будет закрыто в связи с ремонтными работами. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут. На подъезде к улице будут выставлены информационные щиты со схемами объезда и дополнительные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU