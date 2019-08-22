2019-08-22T09:18:43+03:00
Общество

Омича, у которого нашли нелегальных сигарет на 2 миллиона, будут судить

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Виталий АньковФото: Виталий Аньков
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Мужчина в Омске наладил целый бизнес по продаже нелегальных сигарет. Он закупал сигареты без акцизных марок и хранил их в арендованных помещениях в центре города. Когда в полиции узнали о нелегальной продаже сигарет, оперативникам удалось вычислить 7 арендованных складов сигарет.

Как рассказали в прокуратуре, из помещений изъяли около 22 тысяч пачек сигарет без маркировок на сумму больше 22 миллионов рублей. После этого на предприимчивого омича завели уголовное дело за «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере». Сейчас предпринимателя будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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