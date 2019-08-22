Омича, насмерть сбившего женщину, заставили выплатить 555 тысяч компенсации

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-22T08:41:11+03:00

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Молодой омич стал виновником смертельного ДТП. Прямо на пешеходном переходе он сбил женщину, которая от полученных травм скончалась. В суде удалось доказать виновность водителя, а также то, что он превысил скорость. Родственники погибшей также обратились в гражданский суд за компенсацией морального вреда и суд назначил 555 тысяч, которые, впрочем, омич выплачивать не спешил.

- Судебный пристав-исполнитель составил акт описи имевшегося у должника при себе имущества, а именно смартфона Xiaomi mi8.Также судебный пристав пояснил молодому человеку, что из его заработной платы в счет погашения долга будет удерживаться часть денежных средств, - сообщили в УФССП России по Омской области.

Испугавшись того, что будет ежемесячно терять часть заработка, а также потеряет смартфон, омич на следующий же день выплатил долг полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU