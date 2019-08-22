Пенсионерка из Омска припарковала машину на заборе во дворе

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-22T07:35:45+03:00

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Необычную парковку в одном из дворов на улице Волгоградская сфотографировали местные жители. Утром они увидели отечественную машину, припаркованную прямо на заборе, который ограждает детскую площадку во дворе. У многих такая парковка вызвала недоумение. Однако свидетели аварии рассказали о том, что произошло.

Машине предстоит серьезный ремонтФото: vk.com

Как оказалось, за рулем машины была пенсионерка. Она с утра пыталась разъехаться на узкой дорожке с другой машиной, однако не справилась с управлением, сильно надавила на газ и наехала на забор, повиснув на нем. По сообщениям очевидцев, в аварии никто не пострадал. Однако как теперь будут вызволять машину с забора, пока неясно. Скорее всего, автомобилю понадобится серьезный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU