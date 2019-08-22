2019-08-22T07:08:07+03:00
Происшествия

Омич, накинувшийся с ножом на сестру и ее сожителя, получил 11 лет колонии

Сожитель сестры погиб
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, накинувшийся с ножом на сестру и ее сожителя, получил 11 лет колонииОмич, накинувшийся с ножом на сестру и ее сожителя, получил 11 лет колонииФото: Иван ВИСЛОВ
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Кровавая ссора между родственниками произошла в Шербакульском районе Омской области. Омич с сестрой и ее сожителем выпивали в селе Борисовское. Внезапно между ними случился конфликт, и омич накинулся с ножом на свою сестру. Он ударил ее в область грудной клетки, однако она вырвалась и убежала звать на мощь и вызывать скорую. В это время омич, оставшись наедине с сожителем сестры, стал наносить удары ножом ему.

Мужчина от полученных травм скончался на месте, а жизнь женщины спасли приехавшие медики. На омича завели два уголовных дела – за убийство и причинение тяжкого вреда. Как рассказали в прокуратуре, суд назначил виновному 11 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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