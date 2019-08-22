Омич, накинувшийся с ножом на сестру и ее сожителя, получил 11 лет колонии
Кровавая ссора между родственниками произошла в Шербакульском районе Омской области. Омич с сестрой и ее сожителем выпивали в селе Борисовское. Внезапно между ними случился конфликт, и омич накинулся с ножом на свою сестру. Он ударил ее в область грудной клетки, однако она вырвалась и убежала звать на мощь и вызывать скорую. В это время омич, оставшись наедине с сожителем сестры, стал наносить удары ножом ему.
Мужчина от полученных травм скончался на месте, а жизнь женщины спасли приехавшие медики. На омича завели два уголовных дела – за убийство и причинение тяжкого вреда. Как рассказали в прокуратуре, суд назначил виновному 11 лет колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU