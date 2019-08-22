Бурков считает, что потерявшегося в омской тайге Колю Бархатова искали слишком долго

СЕГОДНЯ 05:42 2019-08-22T05:47:51+03:00

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Недавние поиски Коли Бархатова обсудили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области. Напомним, 3-летнего малыша, заблудившегося в тайге на севере региона, нашли спустя двое суток в нескольких сотнях метров от места, где он пропал.

– Очень хорошо, что Колю Бархатова нашли. Двое суток ребенок провел в лесу. Во-первых, спасибо всем, кто активно участвовал в поисковой операции – представителям волонтерских организаций, правоохранительных органов. Но надеяться на чудо нам в дальнейшем нельзя, – отметил губернатор Александр Бурков. – Надо сейчас разобраться в ситуации: какие были ошибки, какие были промахи в организации поисковой операции. Ребенок ушел недалеко от того места, где его оставили родители, а поиски и обнаружение продолжались довольно долго.

ИСТОЧНИК KP.RU