В Омске загорелся трамвай с пассажирами

СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-22T05:28:30+03:00

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Все произошло в трамвае №9, который следовал по улице Богдана Хмельницкого. Пассажиры почувствовали запах гари, салон стал быстро наполняться дымом. Омичи, находившиеся в трамвае, подняли панику, однако водитель быстро устранил возгорание и поломку и продолжил путь. Однако такое поведение водителя возмутило многих горожан.

- Вышел водитель, полил водичкой, что-то покрутил. На вопросы пассажиров: «Что дальше?», – ответ очень порадовал: «Я дальше поеду, а вы как хотите!», – написала в соцсетях одна из пассажирок.

Неизвестно, почему водитель не остановил трамвай, а продолжил на нем путь. Скорее всего, такое случается часто, так как трамваи в Омске сильно изношены, а водитель попросту привык к подобным поломкам.

ИСТОЧНИК KP.RU